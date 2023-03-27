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Британцы после прочтения публикации в издании Daily Mail о встрече актера Орландо Блума с Владимиром Зеленским довольно сильно возмутились. Об этом сообщает РИА Новости.

Читатели оставили много негативных комментариев под статьей. По большей части их смутило то, что в то время, когда на Украине вооруженный конфликт и идут боевые действия, туда может прилететь звезда из Голливуда и провести встречу с президентом страны.

Ряд комментаторов осудили этот визит и назвали его встречей двух актеров.

Ранее сообщалось о том, что Орландо Блум прилетел на Украину. Это был первый визит популярного актера с 2016 года. Отмечается, что он встретился с украинскими детьми, которые скрывались от ракетных ударов в метро, переоборудованном под бомбоубежище.

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