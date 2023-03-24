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По направлению к акватории Черного моря стремительно движется британский самолет-разведчик RC-135W, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты также отмечают, что воздушную машину сопровождают и прикрывают истребители Североатлантического альянса Eurofighter Typhoon FGR.4.

Сообщается, что активность RC-135W была обнаружена практически сразу после подписания Финляндией закона о вхождении в НАТО. Этот разведывательный самолет сперва вошел в воздушное пространство «страны тысячи озер» и пролетел над ее территорией, а затем стремительно направился к границе с Россией.

Он выписал несколько кругов неподалеку от Санкт-Петербурга и направился к Черному морю. Сопровождение в виде истребителей к нему присоединилось позже.

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