По направлению к акватории Черного моря стремительно движется британский самолет-разведчик RC-135W, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты также отмечают, что воздушную машину сопровождают и прикрывают истребители Североатлантического альянса Eurofighter Typhoon FGR.4.

Сообщается, что активность RC-135W была обнаружена практически сразу после подписания Финляндией закона о вхождении в НАТО. Этот разведывательный самолет сперва вошел в воздушное пространство «страны тысячи озер» и пролетел над ее территорией, а затем стремительно направился к границе с Россией.

Он выписал несколько кругов неподалеку от Санкт-Петербурга и направился к Черному морю. Сопровождение в виде истребителей к нему присоединилось позже.