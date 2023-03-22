Активисты Соединенного Королевства организации Campaign for Nuclear Disarmament призвали британское правительство не передавать Киеву боеприпасы с обедненным ураном, ведь такие действия чреваты событиями, которые ранее происходили в Ираке.

Введение в вооруженный конфликт оружия с содержанием обедненного урана приведет к страданию мирного населения, как это было в Ираке. Такое заявление было сделано генеральным секретарем Campaign for Nuclear Disarmament Кейт Хадсон. Она подчеркнула, что использование данного типа оружия в Ираке послужило причиной роста онкологических заболеваний среди населения, в том числе и серьезным последствиям для окружающей среды.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании заявило о намерении передать Киеву боеприпасы, содержащие обедненный уран. Данный тип оружия не классифицируется как ядерное, однако способно нанести серьезный ущерб экологии и здоровью людей, проживающих на территории его применения.