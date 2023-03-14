Евгений Бужинский, русский генерал-лейтенант в отставке, рассказал, что если Россия ударит по Британии подводной ракетой «Посейдон», то эта страна больше не будет существовать. Ее сотрет поднятой взрывом приливной волной, которая будет иметь высоту больше трехсот метров.

К такому заявлению серьезно отнеслись в британском издании Daily Mail. Автор публикации отметил, что причиной подобных высказываний со стороны России стало желание британских властей одними из первых отправить на Украину боевые танки Challenger 2.

Отметим, что после того, как Россия начала на территории Украину специальную военную операцию, страны Запада начали кампанию по вооружению Киева. Военная техника поставляется, несмотря на предупреждения со стороны России, что подобные действия ведут к эскалации вооруженного конфликта.