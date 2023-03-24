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На Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы украинской армии попытались «прощупать» оборону ВС РФ и нарвались на интенсивный огонь «Гиацинтов». Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Евгений Половодов.

Он уточнил, что обе группы противника входили в состав 92-й и 14-й отдельных механизированных бригад.

Под населенным пунктом Двуречное, что в Купянском районе, Киев затеял переброску резервных сил, но расчеты «Гиацинтов» сорвали операцию и уничтожили живую силу противника. Также отметились минометчики, которые разгромили склад боеприпасов рядом с селом Кисловка.

Напомним, на Купянском направлении российские ВС медленно продвигаются вперед, преодолевая сопротивление ВСУ.

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