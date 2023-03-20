Украинские военные регулярно предпринимают попытки форсировать Днепр, перебраться на левый берег реки. Однако ВС РФ отслеживают все их действия и своевременно предпринимают меры, рассказал командир добровольческого подразделения с позывным «Алабай».
Он припомнил один из таких эпизодов, в которых противник использовал лодку, чтобы перебраться через Днепр. После команды «огонь на поражение» плавсредство просто прекратило свое существование вместе с военнослужащими ВСУ.
Командир расчета гаубицы Д-30 по имени Сергей добавил, что работа ведется круглосуточно, разведчики непрерывно следят за всем, что происходит на другом берегу, а артиллеристы включаются в дело при необходимости.
«С каждым попаданием приближаем победу. И днем и ночью работаем», – цитирует его издание “Известия”.