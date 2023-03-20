Под Кременной российские ВС разгромили очередное подразделение противника, пытавшегося совершить вылазку. При этом несколько боевиков ВСУ оказались в плену, пишет портал «Русская весна».

Военные корреспонденты опубликовали видео, рассказали, что всем раненым военнопленным была оказана качественная медицинская помощь. Они вполне могут считать себя счастливчиками, так как сумели выжить и попасть во вполне нормальные условия в качестве пленных.

Одни из боевиков рассказал, что попал под нынешнюю волную мобилизации на Украине, которая проводится максимально агрессивно.

ВС РФ продолжают специальную военную операцию на Украине. Сейчас основные боевые действия разворачиваются в Артемовске и Авдеевке, но ВСУ начинают проявлять повышенную активность также на Запорожском направлении.