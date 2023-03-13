Российский танкист с позывным «Большой» в беседе с РИА Новости заявил, что бойцы вооруженных сил РФ с нетерпением ждут встречи с натовскими танками на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.

По словам российского бойца, на фронте хорошо подготовились к встрече с «Абрамсами», «Леопардами» и «Челленджерами». Все бойцы вооруженных сил Российской Федерации готовы на 100 процентов выполнить свой долг по защите Родины, добавил танкист.

Российский боец рассказал, что все военнослужащие были ознакомлены с техническими характеристиками западной военной техники. По его словам, наиболее уязвимым местом немецкой боевой машины «Леопард» является укладка боекомплекта, расположенная с левой стороны от механика.

При этом для поражения американских танков «Абрамс» необходимо целиться им под башню. Натовские танки, как и любая другая военная техника, имеет свои слабые стороны. Поэтому очень важно знать о них, чтобы достойно встретить западные танки на фронте, резюмировал танкист с позывным «Большой».