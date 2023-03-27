Костромские и ивановские десантники, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, нашли и уничтожили сразу несколько наблюдательных пунктов ВСУ, расположенных в лесном массиве. Боевики ВСУ грамотно замаскировались, но это не помогло им обмануть хорошо подготовленных российских военных, сообщает издание «Известия».

Информацию рано утром в понедельник подтвердило и Минобороны РФ. Представители военного ведомства сообщили о нескольких уничтоженных наблюдательных пунктах, но не стали озвучивать их точное количество.

Кроме того, десантники уничтожили опорный пункт ВСУ, обнаруженных с помощью беспилотного аппарата. Изначально удары по противнику наносили расчеты гранатометов СПГ-9, а затем в дело вступил бронетранспортер, открывший огонь из 30-миллиметровых пушек.

Командир бронегруппы сообщил журналистам, что при стрельбе такими орудиями в лесу на мелкие осколки разлетаются не только снаряды, но и деревья, поэтому у противника гораздо меньше шансов избежать поражения.