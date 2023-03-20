ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российское Министерство обороны опубликовало видеокадры, на которых показана работа Воздушно-десантных войск. Бойцы российской армии успешно отразили контратаку со стороны вооруженных подразделений ВС Украины в зоне СВО.

Десантники российского подразделения направились на указанный участок боевых действий, которые до этого уже заняли штурмовики ВДВ. После этого началось оборудование опорного пункта. В ходе проведения работ были выявлены боевики ВСУ, которые двигались в направлении российских позиций.

В итоге десантники ликвидировали вооруженную группу ВСУ, не дав ей подойти к рубежам, которые уже были заняты. Для уничтожения были задействованы крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя», а также стрелковое оружие.

Вам может понравиться

Словакия передаст Украине 13 списанных МиГ-29 в дополнение к поставкам Польши

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил, что его страна поставит Украине 13 выведенных из эксплуатации истребителей МиГ-29 «в скором будущем», в то время как Польша подтвердила, что в ближайшие дни отправит

Глава ЧВК «Вагнер» оценил перспективы в спецоперации и сообщил, что еще есть пара недель

Евгений Пригожин, владелец ЧВК «Вагнер», рассказал о перспективах его подразделений в спецоперации на территории Украины и заявил, что они весьма «туманные». Об этом пишет «Московский Комсомолец». Пригожин отметил, что ЧВК

The Times: Путин удивил общество, не дав резкого ответа Америке

Происшествие с беспилотником США над Черным морем стало первым «физическим столкновением» Москвы и Вашингтона после того, как началась спецоперация на Украине. Об этом сообщает британское издание The Times. В статье