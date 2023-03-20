Российское Министерство обороны опубликовало видеокадры, на которых показана работа Воздушно-десантных войск. Бойцы российской армии успешно отразили контратаку со стороны вооруженных подразделений ВС Украины в зоне СВО.

Десантники российского подразделения направились на указанный участок боевых действий, которые до этого уже заняли штурмовики ВДВ. После этого началось оборудование опорного пункта. В ходе проведения работ были выявлены боевики ВСУ, которые двигались в направлении российских позиций.

В итоге десантники ликвидировали вооруженную группу ВСУ, не дав ей подойти к рубежам, которые уже были заняты. Для уничтожения были задействованы крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя», а также стрелковое оружие.