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На берег Каховского водохранилища попыталась высадиться диверсионно-разведывательная группа ВСУ в составе четырех боевых пловцов. Однако российские ВС проявили бдительность, отследили перемещения противника и уничтожили его, применив особое оружие, сообщает РИА Новости.

Агентство опубликовало видеозапись, на которой демонстрируется диковинное ружье, предназначенное специально для ликвидации подводных целей. Оно довольно мощно бьет на двести метров, имеет два ствола, что дает возможность быстро расправляться с незваными гостями.

Один из бойцов ВДВ, отразивших атаку, рассказал, что именно благодаря этому оружию диверсантов-аквалангистов удалось быстро уничтожить, даже не дожидаясь, пока они выберутся на берег.

Напомним, ВСУ регулярно предпринимают попытки форсировать Днепр, однако российская разведка внимательно следит за всеми действиями противника и своевременно отправляет информацию о нем десантникам и артиллеристам.

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