Оказали медпомощь и выдали еду. Бойцы частной военной компании “Вагнер” показали, как относятся к украинским пленным. Видеокадры опубликовало издание “Военное дело”.

Утверждается, что на видео украинские военные, которые были взяты в плен во время сражения в Артёмовске (Бахмуте). На кадрах около двух десятков человек под присмотром бойцов частной военной компании. Пленные сидят за столами и едят продукты из индивидуальных рационов питания. Также на столах стоят бутылки с чистой водой.

Ожесточённые бои в Артёмовске продолжаются уже около полугода. Активное участие в освобождении города принимают бойцы ЧВК “Вагнер”. Значительная часть Артёмовска уже контролируется российскими силами. Город имеет для ВСУ важное значение – через него осуществлялось снабжение всей группировки украинской армии в Донбассе.