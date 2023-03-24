Нацистская идеология широко распространена среди украинских вооружённых формирований, против которых ведут военные действия российские бойцы в зоне СВО. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на военного из бронегруппы ЧВК “Вагнер”.

Он рассказал, что чаще всего “укрофашисты” рисуют на своих бронемашинах белые кресты. Они напоминают знаки вермахта во время Второй мировой войны и, вероятно, отсылаются как раз на эту нацистскую символику. Боец бронегруппы также рассказал, что его сослуживцы из пехоты на захваченных позициях ВСУ в Артёмовске находят много шевронов “различного разлива”, которые свидетельствуют о принадлежности украинских солдат к различным националистическим формированиям. Часто попадается шеврон с головой носорога, добавил боец.

Ожесточённые бои за Артёмовск (Бахмут) продолжаются уже длительное время. ВСУ несут в этом населённом пункте тяжёлые потери. По последним данным, российские силы взяли под свой контроль значительную территорию Артёмовска.