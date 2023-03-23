Российские самоходные установки «Шилка» применялись на Северном Кавказе, а также приводили в ужас моджахедов. Теперь же они успешно применяются в зоне спецоперации в Угледаре.

Бойцы называют самоходные установки «бабушками», поскольку это оружие проверено временем и использовалось в разных военных действиях.

Командир ЗСУ 23-4 «Шилка» с позывным «Двенадцатый» рассказал, что работа чаще всего ведется в ночное время суток, это позволяет оставаться незамеченным для противника.

Задачей «Шилки» является прикрытие российской пехоты, а также поражение воздушных целей неприятеля, которые расположены рядом с его укрепрайоном.

Боец отметил, что темп стрельбы четырех пушек составляет до 3,5 тысяч снарядов в минуту. Эффективны «Шилки» и при работе по наземным целям.