Чрезмерное употребление так называемых «энергетиков» может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом российских бойцов, находящихся на переднем крае фронта, предупреждают сотрудники Республиканского центра беспилотных систем им. В. Жоги (РЦСБ) в ДНР.

По словам специалиста РЦСБ, на передовой можно встретить большое количество российских военнослужащих, употребляющих энергетические напитки. Данная тенденция объясняется постоянным недосыпом из-за ночных дежурств, обстрелов со стороны противника и напряженным графиком, обусловленным нахождением на переднем крае обороны.

Однако специалисты РЦСБ предупреждают, что эффект бодрости, наступающий после приема «энергетиков» является лишь иллюзией, а вот проблемы от постоянного употребления подобных напитков могут возникнуть реальные. В первую очередь, энергетические напитки приводят к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Большая концентрация кофеина в подобных напитках приводит к резкому увеличению артериального давления, повышению пульса и нарушению сердечного ритма, что в итоге повышает риск развития ишемии миокарда.