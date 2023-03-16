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Бойцы «Группы Вагнера», ранее установившие контроль над населенным пунктом Ягодное, используют его сейчас как плацдарм для прорыва в Хромово (до «декоммунизации» – Артемовское). Это село имеет для ВСУ стратегическую важность, поэтому они делают все, чтобы сдержать российские войска.

Хромово находится в непосредственной близости от трассы, соединяющий Бахмут с Часовым Яром. Украинские ВС использовали эту дорогу для переброски личного состава, техники и вооружения в Артемовск, однако если контроль над ней будет потерян, весь гарнизон окажется в кольце. Для этого «музыкантам» осталось освободить село Хромово.

В настоящий момент населенный пункт вместе с трассой находятся под огневым контролем ВС РФ. Но Киев все равно перебрасывал дополнительные силы буквально под обстрелами, так как другого выхода у него не было. Сейчас он уже вряд ли появится, так как сдержать натиск «вагнеровцев» украинские войска просто не в силах.

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