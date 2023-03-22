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В бою под Сватово в ЛНР бойцы группировки ВС РФ «Отважные» отбили у противника опорный пункт. Видеозапись этого локального сражения опубликовал в Сети портал «Русская весна».

Российские военные взяли опорник и уничтожили боевиков ВСУ, пытавшихся оказывать сопротивление. Кроме того, несколько боевиков приняли решение сложить оружие. Они оказались в плену, причем те, у кого были обнаружены ранения, получили квалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, под Сватово и Кременной украинские ВС длительное время совершали разведывательные вылазки, пытаясь найти удобное место для прорыва российской обороны. Однако их тактические группы уничтожались, что привело к серьезным потерям. Сейчас в наступление перешли российские войска, которые продвигаются вперед в сторону Красного Лимана.

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