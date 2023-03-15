Российские ВС продолжают уверенно продвигаться вперед в районах Собачёвка, Буденовка и Квадраты в Артемовске, а также оказывать давление на позиции боевиков ВСУ западнее предприятия «АЗОМ». Также начались кровопролитные бои за Хромово, рядом с которым подразделения «Группы Вагнера» подошли вплотную к «дороге жизни» ВСУ.

Речь идет о трассе, соединяющий Артемовск с Часовым Яром, откуда все это время перебрасывались техника, вооружение и личный состав украинской армии. Сейчас снабжение практически полностью перекрыто. Как Часов Яр, так и Константиновка постоянно находятся под артиллерийским огнем, что не дает боевикам отправлять подкрепление в Бахмут.

Ранее портал «Русская весна» сообщил также об установлении «вагнеровцами» контроля над предприятием «Востокмаш», которое боевики пытались использовать в качестве укрепрайона.