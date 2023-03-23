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“Бьёшь врага его же оружием – что может быть лучше”. Так боец ЧВК “Вагнер” прокомментировал использование трофейной техники в боях за Артёмовск (Бахмут). РИА “Новости” “музыканты” показали одну из единиц техники, которую захватили у ВСУ и восстановили.

Речь идёт о боевой машине пехоты. В скором времени она отправится на линию боевого соприкосновения. Боец, рассказавший корреспонденту информагентства об этом, добавил, что указанная БМП – не единственная трофейная техника. У “вангеровцев” на вооружении уже около десятка восстановленных БМП, которые ранее были захвачены у ВСУ, восстановлены и были отправлены на фронт.

Бойцы ЧВК “Вагнер” принимают активное участие в боях за Артёмовск. Они продолжаются уже несколько месяцев. Для ВСУ город имеет важное значение – это транспортный узел для снабжения всей украинской группировки войск в Донбассе.

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