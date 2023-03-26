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Военные в составе компании «Вагнер» взяли под свой контроль бетонный завод, который находится рядом с АЗОМ – Артемовским заводом обработки металлов. В ходе наступления они уничтожили 16 украинских боевиков.

Сообщается, что российские военные провели зачистку территории завода в середине марта. По информации участников штурма, между ними и боевиками ВСУ завязалось мощное сражение. В результате 16 украинских солдат было ликвидировано, а 8 – взято в плен.

Один из участников боя рассказал, что украинцы хотели эвакуировать своего раненого, наши солдаты зашли с той стороны, но наткнулись на сопротивление.

Он отметил, что «вагнеровцы» взяли в качестве трофея натовские гранатометы и несколько автоматов Калашникова.

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