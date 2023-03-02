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Боец, участвующий в спецоперации на Донбассе в составе ЧВК «Вагнер», продемонстрировал трофейный гранатомет, который удалось захватить на украинских позициях в Соледаре.

«Альф» (позывной бойца) рассказал, что это оружие немецкого или американского производства. Гранатомет оснащен барабаном и позволяет сделать подряд несколько выстрелов. Такое оружие хорошо использовать против пехоты неприятеля.

Солдат отметил что гранатомет был найден на оставленных украинцами позициях. У него был поломан барабан, но его починили, и теперь оружие эффективно работает против врага.

Отмечается, что бойцы «Вагнера» в боях в Соледаре захватили много натовского оружия. Однако западное стрелковое оружие значительно уступает вооружению советского образца. Военные говорят, что автоматы производства США слишком нежные для сегодняшних условий.

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