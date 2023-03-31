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Боевой робот «Маркер» рекомендовано как можно скорее отправить в серийное производство для использования в зоне специальной военной операции. РИА Новости отмечает, что в качестве основного вооружения на роботизированный комплекс будет установлен ПТРК «Корнет».

Отмечается, что для запуска в производство робота остается устранить несколько мелких замечаний.

Ранее планируемое использование «Маркеров» в зоне СВО прокомментировал военный эксперт Иван Коновалов. Он пояснил, что это вооружение, которое управляется дистанционно и может быть снабжено любыми современными средствами поражения, должно давно действовать на самых опасных участках линии соприкосновения, что позволит существенно снизить потери и повысить эффективность наступательных операций ВС РФ.

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