Украинские боевики нанесли удар по Андреевке. Для этого была применена ракета типа AGM-88 HARM. Об этом рассказали в представительстве ДНР.

Сообщается, что были зафиксированы удары со стороны украинских вооруженных формирований в направлении Красноармейска и Андреевки примерно в 7:20. Была выпущена одна ракета американского производства AGM-88 HARM.

Кроме этого, в 7:25 украинцы дополнительно выпустили шесть ракет из РСЗО, которые были направлены на населенный пункт Харцызск.

AGM-88 HARM – противорадиолокационная высокоскоростная ракета, которая производится для армии Соединенных Штатов Америки.

Точно такой же снаряд ВСУ выпускали 15 февраля по Макеевке. Ракета упала в Червоногвардейском районе, пострадавших не было.