ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские боевики нанесли удар по Андреевке. Для этого была применена ракета типа AGM-88 HARM. Об этом рассказали в представительстве ДНР.

Сообщается, что были зафиксированы удары со стороны украинских вооруженных формирований в направлении Красноармейска и Андреевки примерно в 7:20. Была выпущена одна ракета американского производства AGM-88 HARM.

Кроме этого, в 7:25 украинцы дополнительно выпустили шесть ракет из РСЗО, которые были направлены на населенный пункт Харцызск.

AGM-88 HARM – противорадиолокационная высокоскоростная ракета, которая производится для армии Соединенных Штатов Америки.

Точно такой же снаряд ВСУ выпускали 15 февраля по Макеевке. Ракета упала в Червоногвардейском районе, пострадавших не было.

 

Вам может понравиться

ВСУ перебрасывают войска через Николаев к границе с Молдавией

В последние дни обстановка вокруг Приднестровья стала напряженной. По этой причине власти Киева начали стягивать боевую технику и личный состав через Николаев. Военные находятся в Одесской области рядом с границей

Украина готовит спецназ и американских наемников для переброски к границе с Белгородской областью

Украинское командование готовит специальные отряды, а также наемников из США для боев с российской армией. По данным ресурса «Русская весна», 518-й батальон украинских вооруженных сил, который имеет название «Дикое поле»,

Bloomberg: поставки российского урана в КНР сильно обеспокоили власти США

Как сообщает американское информационное агентство Bloomberg, Белый Дом сильно обеспокоен из-за поставок российского урана на территорию Китая. Это может свидетельствовать об увеличении производства оружейного плутония оборонной промышленностью КНР. По информации