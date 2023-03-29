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Боевики ВСУ в Марьинке используют в качестве укрытий церкви и детские сады, больницы и школы, устраивают там огневые позиции. Они понимают, что по этим зданиям российские военные стрелять точно не станут и поэтому выбирают именно гражданские объекты. Но бойцы ВС РФ уже нашли методы борьбы с такой тактикой.

О них рассказал командир танковой роты с позывным «Хабаровск». Он пояснил, что сперва детский сад или церковь окружается с флангов. После этого группа военнослужащих заходит в тыл противнику и у него остается всего два выхода – умереть или сдаться.

Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин ранее рассказал, что украинское командование продолжает отправлять в Марьинку все новые подразделения, хотя город практически потерян для Киева. Основная часть боевиков ВСУ удерживают небольшой участок на западе, взятие которого будет означать полное освобождение населенного пункта.

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