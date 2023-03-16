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Бойцы ВСУ, которые находятся на позициях около Артемовска, получили хорошее подкрепление. Это большая партия NLAW – противотанковых ракетных комплексов. Об этом сообщил Андрей Марочко, представитель ЛНР, пишут РИА Новости.

Марочко рассказал, что украинских боевиков начали вооружать гранатометами NLAW для того, чтобы усилить их позиции в Артемовске. Однако никакого инструктажа проведено не было, а к ракетным комплексам прилагалась инструкция по применению на английском языке.

Также на ротные опорные пункты Вооруженных сил Украины приехали инструкторы по использованию противотанковых комплексов, ранее они обучались в Великобритании.

NLAW или Next Generation Light Anti-tank Weapon представляет собой противотанковую переносную ракету, которую производят совместно Швеция и Британия.

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