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За последние дни российские ВС взяли несколько опорных пунктов ВСУ под Угледаром, рассказал заместитель командира подразделения мотострелков с позывным «Леший». Он также сообщил, как осуществлялся штурм одного из вражеских объектов.

Мотострелки зашли на позиции ВСУ с флангов, причем огневое прикрытие для них обеспечивали пулеметчики, поливающие противника мощными очередями. Несколько боевиков было ликвидировано, один сдался в плен.

По словам «Лешего», для штурма непосредственно самого города нужно установить контроль еще над несколькими вражескими опорниками, чтобы не оставлять их в тылу. Также военнослужащий сообщил, что на одной из окраин Угледара российские подразделения уже закрепились.

Напомним, что киевские СМИ постоянно повторяют, что атаки ВС РФ на Угледар замедлились, но эта информация не отвечает действительности.

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