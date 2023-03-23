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Запад и Киев распространяют слухи о тяжелом положении российской армии, но это все – не более, чем вбросы, рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Перит», который сейчас принимает участие в специальной военной операции.

Он рассказал, что был мобилизован из Свердловской области и в настоящий момент командует экипажем машины РХМ-6 на базе бронетранспортера БТР-80. В задачу его подразделения входит биологическая, радиационная и химическая разведка в заданных районах.

«Сейчас очень часто стали попадать в интернет вбросы от иностранных СМИ, что у нас всё плохо. Не верьте им, у нас всё хорошо», – говорится в обращении военнослужащего, опубликованном в телеграм-канале Минобороны РФ.

Боец также отметил, что «Победа будет за нами» и передал привет своим родственникам.

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