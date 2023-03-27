Боец года по мнению IKON FC

Бехзод Усмонов, более известный среди профессиональных бойцов ММА, как Lion, стал чемпионом IKON FC 5 и IKON FC 6 подряд, что позволило спортсмену не только претендовать, но и получить почетный титул – он был объявлен лучшим бойцом по итогам 2022 года.

Стремительный путь наверх

Удивительно, что к такому успеху Бехзод Усмонов пришёл всего за полгода пребывания в США. Отметим, что наш герой приехал в США в июне 2022 года, а уже к декабрю вошел в топ 50-лучших спортсменов по боксу и ММА в Америке, заняв 43-е место в региональном рейтинге.

Яркие победы на турнирах обусловлены коронной и уникальной техникой Бехзода – Lion. К тому же боец обладает большим опытом выступлений по ММА, боксу и муай-тай на международном уровне. К числу наиболее запоминающихся моментов стоит причислить победу Бехзода Усманова в 2019 году на острове Пхукет на стадионе Bangla Boxing Stadium. Эксперты в сфере боевых искусств убеждены, что именно в этот период техника Lion огранялась, как алмаз, сделав в итоге бойца популярным.

Чем же так знаменита техника Бехзода Усмонова?

К числу её характерных особенностей бойцы и тренеры ММА относят удачную комбинацию приёмов из дзюдо, самбо и тайского бокса. Стиль Lion содержит и авторские приёмы спортсмена, в которых как раз читается «львиное» поведение бойца — своими действиями Бехзод устанавливает доминирующее положение на ринге, рассеивает внимание противника и изучает его, чтобы не только предугадать его атаки, но и нанести решающие контрудары. На основе этого эксперты отмечают её оригинальность на фоне других известных в наше время техник в мире ММА.

Яркое начало карьеры

Когда Бехзод приехал в Америку изучать английский язык и тренироваться для своих будущих выступлений, ему сразу улыбнулась удача – президент ММА-зала Jackson Wink Academy в США Михаил Любимов пригласил его присоединиться к их команде, чтобы познакомиться и посмотреть его знаменитую технику Lion вживую. В ходе спарринга, как говорил сам Любимов, стало понятно, что Бехзода Усмонова ждёт большое будущее и упускать восходящую звезду было бы глупо. Поэтому, ознакомившись с заслугами бойца, Михаил Любимов вместе с Джеффри Чавезом, главным менеджером по работе со спортсменами в Jackson Wink Academy, провели оперативное совещание и голосование членов ассоциации Jackson Wink Academy. В результате, на основе своих заслуг, Бехзод был принят в Alma Mater чемпионов UFC.

Победа на первом турнире

На тренировках Бехзод показывал отличные результаты, поэтому уже в первый месяц своего пребывания в Америке он принял участие в турнире The Lujan Brawl. Турнир прошёл 13 августа 2022 года. Доказав свои исключительные навыки, Усмонов занял на нём первое место. Победив Рикардо Алан Фернандеса с помощью техники Lion, Бехзод привлёк внимание СМИ – все жаждали узнать о его стиле больше, разгадать секрет победы. Профессиональные бойцы ММА стали приходить в Jackson Wink с просьбой дать им мастер-класс по стилю Бехзода Усмонова и принять их в ряды команды Академии.

Такой ажиотаж вокруг бойца стал важным для имиджа Jackson Wink. Как рассказали руководители Академии, в зал действительно удалось привлечь новых талантливых спортсменов. А постоянные клиенты стали едва ли не требовать уроки от Бехзода Усмонова, которые он с радостью давал в свободное от тренировок время.

Логичный итог – Усмонов боец года

В октябре 2022 года боец Lion провёл цикл боёв в рамках турнира IKON FC 5 и стал победителем среди спортсменов в полулёгком весе. Бехзод Усмонов стал чемпионом благодаря своим коронным приемам из его фирменного стиля. В декабре 2022 года он повторил свой успех уже на IKON FC 6, где одержал победу над Шоном Микки.

Сразу после публикации выступлений, бой Микки и Усмонова назвали самым красивым боем вечера. Такой статус он приобрел как раз благодаря эффективным приёмам из техники Lion и этикету поведения самого Бехзода на ринге.

За заслуги перед миром ММА и спорта, а также красивому спортивному поведению и ярким победам, Бехзода Усмонова заслуженно назвали бойцом года по версии IKON FC. Многие специалисты оценивают такое звание и результаты бойца как завязку в истории Бехзода в статусе чемпиона UFC.

Желаем Бехзоду Усмонову успехов и новых побед. Его пример вдохновляет — мы с вами живём среди легенд.