В Китае больше систем, которые могут запускать гиперзвуковые ракеты, чем в России, а также лучше развита соответствующая инфраструктура. Такое мнение, по данным издания Bloomberg, высказали в Разведывательном управлении Министерства обороны США – пишет “Газета.ру”.

По мнению американских военных аналитиков, в Китае уже есть на вооружении гиперзвуковые ракеты, которые могут поразить базы США в Тихом океане. Кроме этого, Пекин сейчас дорабатывает ракеты, которые могут обогнуть земной шар, – успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковой скользящей боеголовкой в КНР провели ещё в 2021 году. При этом общий уровень развития гиперзвуковых военных систем выше, чем в России, считают в Разведуправлении Пентагона.

Ранее в США неоднократно заявляли, что страна отстала от России и КНР в плане разработки и внедрения гиперзвукового оружия. Планируется, что первые такие системы ВС США получат уже в этом году.