Из 540 истребителей F-35, которые есть на вооружении ВВС США, только 53% готовы к выполнению задач. Такой показатель готовности был зафиксирован в феврале этого года. Данные содержатся в докладе генерала ВВС США Майкла Шмидта, который он представит членам Конгресса. Об этом пишет агентство Bloomberg – передаёт РИА “Новости”.

Указанная доля готовых для выполнения задач истребителей ниже целевого показателя почти на 15 процентов, уточняется в сообщении Bloomberg. Текущее положение сам Шмидт в своём докладе называет неприемлемым и планирует увеличить показатель готовности. Впрочем, до целевых значений в ближайший год он всё равно не дойдёт. В докладе генерала говорится об увеличении показателя лишь на 10 процентов в год.

С истребителями F-35 в США в последнее время возникает немало проблем. Ранее Счётная палата Соединённых Штатов выпустила отчёт, в котором говорится, что у двигателей этих самолётов низкий срок службы. Виной тому “недостаточно эффективная” система охлаждения.