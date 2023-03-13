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Россия в будущем может получить надёжный плацдарм для дополнительного сдерживания США. Он будет располагаться в Арктике. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных им военных экспертов – передаёт РИА “Новости”.

По мнению специалистов, Москва в последнее время усиливает своё присутствие в Арктическом регионе не просто так. Потенциально Россия может нарушить коммерческое судоходство в коридоре Гренландия — Исландия — Великобритания. Кроме этого, под российский удар могут попасть трансатлантические кабели передачи данных. Всё это угрожает безопасности стран Европы и США.

Военный эксперты также предполагают, что со временем Россия может разместить в Арктике и силы ядерного сдерживания. Это позволит Москве влиять на безопасность в странах Северной Европы.

Как в этой связи напоминает РИА “Новости”, в Кремле не раз заявляли, что не рассматривают Арктику, как поле для “геополитических интриг”.

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