Расчеты российских артиллерийских установок «Мста-Б» разнесли склад с боеприпасами ВСУ под Марьинкой, а также позиции вражеских САУ «Гвоздика». Об этом рассказал РИА Новости глава пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Он также сообщил о ликвидации пункта временного размещения украинских боевиков под Авдеевкой. Объект был обнаружен разведчиками с применением тепловизионного оборудования. После сообщения о противнике на командный пункт были задействованы ударные вертолеты, уничтожившие боевиков ВСУ и технику.

Напомним, что российские ВС также успешно отразили попытку украинской армии прорвать оборону в Пологовском районе Запорожской области. Ликвидировано не меньше 20 боевиков, уничтожено 5 единиц техники. Также несколько боевых машин взято в качестве трофеев. Некоторые военнослужащие ВСУ были вынуждены сдаться в плен.