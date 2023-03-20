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Расчет ПТРК «Штурм-С» Южного военного округа обнаружил и ликвидировал несколько долговременных огневых точек ВСУ. Эпизод произошел у населенного пункта Каменка к северу от Донецка, за который идут ожесточенные бои, заявил офицер пресс-службы группировки войск «Юг» Иван Бигма.

Он также отметил успешную контрбатарейную борьбу, осуществляемую артиллерийскими подразделениями. Под населенным пунктом Максимильяновка они выявили огневую позицию ВСУ и уничтожили ее вместе с гаубицей Д-30 и расчетом. Для этой цели применялась самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С».

Ранее Киев отправил разведгруппу на Краснолиманском направлении, однако она нарвалась на танковое подразделение с боевыми машинами Т-90М «Прорыв» и была уничтожена в полном составе.

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