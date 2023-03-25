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Соединенные Штаты провели операцию возмездия, нанеся удар по позициям иранских формирований в Сирии. Президент США Джо Байден заявил, что отдал приказ лично.

По его словам, Соединенные Штаты не хотели бы конфликтовать с Ираном, однако он сам вынуждает к ответным действиям, нанося «неизбирательные удары» по военным базам США. В ответ на это Вашингтон всегда будет действовать таким же образом, отметил Байден.

Напомним, что иранские беспилотники атаковали американскую военную базу вблизи сирийской провинции Эль-Хасеке. В результате погиб один из военнослужащих контрактной службы.

«США не ищут — подчеркиваю, не ищут — конфликта с Ираном. Но будьте готовы к тому, что мы будем действовать решительно, чтобы защитить свой народ. Именно это и произошло прошлой ночью», – заявил президент Соединенных Штатов.

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