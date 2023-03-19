Под Одессой появился настоящий концлагерь, в который отправляют украинцев, не желающих воевать с Россией. Их удерживают в заключении насильно, требуя пройти чисто формальную медкомиссию для отправки на линию соприкосновения, рассказал глава Снигиревского района Юрий Барбашов.

В беседе с РИА Новости он сообщил, что украинцев хватают в общественных местах и просто на улице, заталкивают в микроавтобусы и везут в военкомат. Кто выражает несогласие с результатами медицинского обследования или протестует против нарушения своих прав, отправляют в импровизированный концлагерь. Там людей удерживают на ужасном питании и постоянно давят на психику, буквально заставляя ехать на фронт. При этом никакой подготовки нет и в помине.

Насильственная мобилизация сейчас в основном осуществляется в русскоязычных регионах – в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. В селах ситуация чрезвычайно тяжелая, там все люди на виду и спрятаться от вездесущих военкоматовских сотрудников практически невозможно.