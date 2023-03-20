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Пока украинские военные удерживают Артемовск, преобладает победный тренд. Но если город будет сдан, он сменится на негативный и может спровоцировать падение боевого духа украинской армии, рассказал РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он пояснил, что именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский упрямо отказывается сдавать Артемовск, несмотря на то, что Запад фактически требует это сделать. Напротив, он заявляет об усилении обороны, отправляет в «бахмутскую мясорубку» тысячи новых бойцов, а также технику по дорогам, которые простреливаются российскими ВС.

Зеленский продолжает обещать армии и народу «победу», в которую боевики ВСУ все еще верят. Поэтому их боевой дух хоть и не столь высок, как в начале специальной военной операции, но все же на достаточно приемлемом уровне, позволяющем избежать массового бегства с фронта и других эксцессов.

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