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В Израиле определились при каких обстоятельствах могут начать военную операцию против Ирана. Условием станет подтверждённая информация, что Тегеран превысил уровень обогащения Урана в 60%. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из Израиля сообщает портал Axios – передаёт РИА “Новости”.

Уровень обогащения в 60% – ниже, чем необходимо для создания ядерного оружия. Тем не менее в Израиле на хотят доводить дело до того, как указанный уровень вырастет до 90%. В этом случае Тегеран может начать накапливать уран, степень обогащения которого будет лишь немногом ниже оружейной, считают израильские власти. Они уже сообщили об этом своим западным партнёрам, уточняет Axios, и просят ускорить поставку военной техники, которую можно было бы применить при нанесении ударов по иранской территории.

В сообщении портала также утверждается, что Иран в курсе позиции Израиля, однако какова реакция Тегерана на неё – не уточняется.

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