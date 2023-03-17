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Российские разведчики получили данные об украинских позициях в Авдеевке, где националисты использовали гражданскую инфраструктуру для того, чтобы корректировать огонь и вести боевые действия.

После уточнения информации и выяснения, что в здании жилого дома нет мирных жителей, был нанесен авиаудар, в результате которого весь взвод ВСУ был уничтожен.

После атаки российские формирования получили возможность продвинуться вперед и лишили неприятеля основного пункта ведения огня по Донецку и прилежащим территориям.

Нужно отметить, что при ведении любых боевых действий использовать гражданскую инфраструктуру для военных целей запрещено, так как это может привести к гибели мирных жителей и разрушению их жилья.

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