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Британское издание Daily Mail опубликовало статью, в которой британский разведчик в отставке Филип Ингрэм заявил о бесполезности передачи ВСУ танков Challenger II. По его словам, британские танки никак не помогут Киеву вернуть Крым в состав Украины, так как будут разбиты на поле боя военнослужащими российской армии.

Аудитория британской газеты поддержала заявление бывшего разведчика, и посоветовала украинскому президенту Зеленскому начать мирные переговоры с Россией, пока еще не поздно. Так один из читателей под ником Haggis написал, что передача киевскому режиму британских танков вместе с боеприпасами из обедненного урана повлечет за собой заражение почвы мелкой радиоактивной пылью. И это будет настоящим позором для Великобритании.

Читатель с ником null задается вопросом, как можно рассчитывать на существенные изменения на поле боя, если правительство Британии передает ВСУ всего 14 танков. Еще один читатель с ником Rusty1uk89 напомнил, что на протяжении долгих месяцев издание Daily Mail убеждало всех в скором поражении России на поле боя. Почему киевские власти вообще допускают мысль, что преимущественно русское население Крыма захочет жить в составе Украины, резюмировал читатель под ником Rgj17.

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