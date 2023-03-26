В Тульской области взорвался украинский беспилотный аппарат «Стриж», который был модернизирован в Германии, пишет телеграм-канал «Старше Эдды». Авторы отмечают, что немецкие инженеры осуществляют работы по установке современного оборудования на советские дроны и отправляют их на базу Рамштайн.

По мнению экспертов, одиночный пуск беспилотного аппарата был произведен, чтобы проверить реагирование на него российской ПВО. Не исключено, что украинские боевики ищут уязвимости в ней и планируют массированный удар с помощью не только «Стрижей», но и «Рейсов» – еще одной разновидности советских БПЛА.

Авторы публикации поясняют, что Киев будет продолжать подобные атаки, пока ВС РФ не поставят их на место. Никаких полумер в спецоперации допускать ни в коем случае нельзя, конечной целью должен быть только полный разгром ВСУ и лишение Киева возможности восстановить свои агрессивные возможности.