Влияние Соединённых Штатов Америки на Ближнем Востоке и по всему миру серьёзно пошатнулось. Издание American Thinker (AT) назвало восстановление дипотношений между Ираном и Саудовской Аравией “ошеломляющим поражением” и “признаком катастрофы” для США – передаёт РИА “Новости”.

Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году. Однако недавно стало известно, что при посредничестве Китая они возобновляются – скоро страны откроют друг у друга посольства.

По мнению автора материала в AT, Китай сумел наладить отношения между двумя “заклятыми врагами” и таким образом подорвать основы американского влияния в регионе. Всё это негативно отражается на восприятии могущества США во всём мире. Китай же наоборот продемонстрировал силу и готовность потеснить Америку с её позиций главного игрока на Ближнем Востоке.