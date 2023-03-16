ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Влияние Соединённых Штатов Америки на Ближнем Востоке и по всему миру серьёзно пошатнулось. Издание American Thinker (AT) назвало восстановление дипотношений между Ираном и Саудовской Аравией “ошеломляющим поражением” и “признаком катастрофы” для США – передаёт РИА “Новости”.

Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году. Однако недавно стало известно, что при посредничестве Китая они возобновляются – скоро страны откроют друг у друга посольства.

По мнению автора материала в AT, Китай сумел наладить отношения между двумя “заклятыми врагами” и таким образом подорвать основы американского влияния в регионе. Всё это негативно отражается на восприятии могущества США во всём мире. Китай же наоборот продемонстрировал силу и готовность потеснить Америку с её позиций главного игрока на Ближнем Востоке.

Вам может понравиться

Патрушев: спецназ Великобритании и США располагает всем необходимым для организации взрывов на газопроводах

Как следует из заявления секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, вооруженные силы Великобритании и Соединенных Штатов Америки обладают всем необходимым глубоководным оборудованием и высококвалифицированными боевыми водолазами из числа спецподразделений,

СП: Дело с крушением беспилотника MQ-9 Reaper у Крыма для ВС США запахло авиакеросином

Российская глубоководная группа, на нескольких судах прибывшая к месту падения американского беспилотника MQ-9 Reaper пытается найти в Черном море его обломки. Это приведет к попаданию в руки военных инженеров РФ

РВ: Российская армия бьёт по врагу под Северском, который станет следующим после Бахмута

Под Северском, который российские войска будут штурмовать сразу после освобождения Артемовска, артиллерия 2-го Армейского корпуса ЛНР активно уничтожает подразделения противника. Ожесточенные бои идут под Белогоровкой, откуда ВС РФ продвигаются в