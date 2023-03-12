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Украина получает от США по большей части вооружение, срок эксплуатации которого вот-вот закончится, и его необходимо будет утилизировать. Однако это дорогой процесс, поэтому Вашингтон просто спихивает устаревшее оружие Киеву. Об этом пишет издание American Thinker (AT) – передаёт РИА “Новости”.

Автор материала в западном СМИ уверяет: за год российской специальной военной операции США предоставили Украине военной помощи почти на 47 миллиардов долларов. При этом утилизация отправленной Киеву устаревшей техники стоила бы 35 миллиардов.

AT отмечает: бесконечно поставлять устаревшее вооружение невозможно, и в США уже начинают сталкиваться с тем, что подлежащее списанию оружие на складах заканчивается. В то же время окончания конфликта Москвы и Киева в ближайшем будущем не предвидится. Таким образом, властям США придётся менять подход к оказанию военной помощи Украине.

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