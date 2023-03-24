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Соединенные Штаты и их союзники по НАТО торопят Украину с контрнаступлением, причем требуют атаковать именно Крымский полуостров. Именно с этим связаны недавние заявления Великобритании о поставках ВСУ снарядов с обедненным ураном, считают эксперты издания Asia Times.

Автор публикации Стивен Брайан отмечает, что такие боеприпасы могут применяться британскими танками «Челленджер», а также американскими «Абрамсами». Именно поэтому США решили ускорить поставки на Украину своих боевых машин, но при этом заявили об отправке более старых моделей. Впрочем, они также могут вести огонь радиоактивными боеприпасами.

Брайан также пишет, что появление беспилотника MQ-9 Reaper в 60 километрах от Крыма тоже не было случайностью. США разведывали цели для украинской армии, чтобы подтолкнуть ее к наступлению на полуостров.

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