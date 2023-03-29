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“Украина не стоит ядерной войны”. Такое мнение высказали экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен и аналитик Шошана Брайен в статье для издания Asia Times. В своём материале эксперты рекомендуют президенту Джо Байдену начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта с Киевом – сообщает “Военное дело”.

Эксперты заявляют, что с каждым днём ситуация становится только сложнее. И чем дольше лидер США оттягивает переговоры, тем ближе вероятность глобального противостояния между Москвой и странами НАТО, которая перерастёт в ядерную войну.

Её может спровоцировать контрнаступление ВСУ и участие войск Североатлантического блока в наступательной операции на Крым, считают специалисты. В такой ситуации допустить дальнейшей эскалации конфликта нельзя, резюмируют авторы статьи в Asia Times.

Власти Украины неоднократно заявляли, что планируют “освободить” Крым. Представители командования ВСУ говорили, что соответствующая операция намечена на 2023 год.

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