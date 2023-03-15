Пресс-служба Минобороны РФ продемонстрировала боевую работу самоходных артиллерийский установок «Мста-С» в спецоперации на Украине. Ведомство показало видео уничтожения замаскированных позиций противника подразделениями ВДВ.

Отмечается, что местоположение боевиков с техникой и вооружением было обнаружено разведчиками и операторами беспилотных аппаратов. Координаты тут же отправили артиллеристам, которые довершили дело.

Самоходными гаубицами управляли расчеты, сформированные из россиян, попавших под частичную мобилизацию. Они отлично справились со своими задачами.

В Минобороны также рассказали, что САУ «Мста-С» несколько раз в день оперативно меняют позиции, чтобы заставить боевиков ВСУ палить в никуда и напрасно тратить дефицитные боеприпасы. Кроме того, постоянная смена позиций дает возможность обнаруживать местоположение вражеской артиллерии и затем наносить по ней новые точные удары.