Российская артиллерия интенсивно заработала в районе населенных пунктов Миньковка и Голубовка, куда Киев стягивает резервы для контрнаступления на Артемовск.

Села находятся в 20 километрах от Бахмута и все еще находятся под контролем ВСУ. По предположениям экспертов, именно туда украинское командование перебросило 116-ю бригаду территориальной обороны, «егерей» из 61-й бригады, а также 17-ю и 4-ю танковые бригады.

Помимо этого, в районе Миньковки располагались «кочующие» минометные и артиллерийские расчеты, призванные поддерживать пехоту и танки. Резервы Киев начал стягивать под Бахмут после решения командования продолжать удерживать города и приступить к усилению его обороны. Но артиллерия ВС РФ несколько спутала карты противнику, нанося целенаправленные удары по дополнительным силам.