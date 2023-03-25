На территории Донецкой Народной Республики продолжаются ожесточенные боевые действия. При этом одним из самых опасных направлений до сих пор остается Бахмут (ранее Артемовск), где штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продолжают активно атаковать, чтобы взять населенный пункт в окружение.

Однако командование ВСУ постоянно перебрасывает свежие резервы в город и его окрестности, чтобы попытаться как можно дольше удержать населенный пункт под своим контролем. Как сообщает «Московский комсомолец», ранним утром в субботу артиллеристы «музыкантов» точным огнем смогли уничтожить часть резервов украинской армии, которые пытались прорваться в Бахмут.

Сообщается, что командование ВСУ отправило в город колонну со снабжением и подкреплением при поддержке двух танков. Резервы двигались по автомобильной дороге из Часова Яра через Хромово в направлении Бахмута. Передвижение колонны было обнаружено разведкой ЧВК «Вагнер». После артиллерийского обстрела часть подкрепления смогла добраться до города, а другая часть была отсечена плотным огнем и с потерями вынуждена была вернуться на исходные позиции.