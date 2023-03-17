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Российские артиллеристы задействовали управляемые снаряды «Краснополь» для поражения бронетехники ВСУ. Удары по противнику корректировали операторы беспилотных летательных аппаратов, которые и обнаружили цели.

Наличие украинской техники на одном из участков линии соприкосновения подтвердила разведка Первого Армейского корпуса. После этого в дело вступили артиллеристы, которые уничтожили одну боевую машину пехоты и три танка.

Беспилотники, которые корректировали огонь, подтвердили поражение целей.

Напомним, российские ВС сейчас идут в наступление сразу на нескольких участках фронта. Основными направлениями являются Артемовское и Авдеевское, также бои продолжаются под Угледаром, и у Сватово и Кременной.

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