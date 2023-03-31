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Военные артиллерии РФ минувшей ночью ударили по позициям украинских Вооруженных сил в одном из промышленных районов Херсона. Об этом проинформировали в региональной экстренной службе.

Согласно источнику, украинское подразделение, которое располагалось в промышленном районе Херсона, попало под удар в ночное время суток. Результатом работы российской артиллерии стали 20 погибших солдат ВСУ Украины, примерно 18 человек ранены. Также неприятель потерял три автомобиля.

Сообщается, что в начале недели российские артиллеристы нанесли удар по позициям противника около населенного пункта Приозерное рядом с Херсоном. В результате был уничтожен украинский 120-мм миномет с боекомплектом. Также ликвидированы пять военных ВСУ, три человека ранены.

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