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Артиллеристы российской армии в направлении Авдеевки уничтожили пункты временной дислокации украинских военных. Как происходил бой, было снято на видео. Записью поделился канал Телеграм «Военкоры Русской весны».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как российские военные в составе 6-го стрелкового батальона Донецкой народной республики наносят точные удары. Они были направлены на пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины.

До этого военные российской армии также показали, как они поразили позиции украинцев около населенного пункта Марьинка. Сообщается, что в ходе боев был разрушен блиндаж неприятеля. Российские бойцы для этого сделали несколько залпов из автоматического гранатомета.

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